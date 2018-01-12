Обнародованы доходы России от экспорта нефти

В январе — ноябре 2017 года доходы России от экспорта нефти увеличились на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, до 85,7 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Общий объем экспорта составил 235,1 миллиона тонн, это на 0,8 процента больше, чем в январе — ноябре 2016 года. Поставки в страны дальнего зарубежья составили 218,58 миллиона тонн. В денежном выражении они выросли на 29 процентов, до 80,95 миллиарда долларов.

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Доходы России от экспорта природного газа за 11 месяцев 2017 года выросли на 21 процент, до 33,8 миллиарда долларов, отмечается в материалах ФТС. Объем поставок топлива составил 188,8 миллиарда кубометров газа, в том числе в страны дальнего зарубежья — 158,3 миллиарда кубометров.

По данным Минфина, средняя цена российской нефти марки Urals в 2017 году выросла на 27 процентов, до 53,03 доллара за баррель. В 2016 году средняя цена нефти Urals составляла 41,9 доллара за баррель. В декабре прошлого года российское сырье стоило в среднем 63,61 доллара за баррель, что в 1,2 раза выше, чем годом ранее.

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