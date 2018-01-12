Обнародованы доходы России от экспорта нефти

В январе — ноябре 2017 года доходы России от экспорта нефти увеличились на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, до 85,7 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
Общий объем экспорта составил 235,1 миллиона тонн, это на 0,8 процента больше, чем в январе — ноябре 2016 года. Поставки в страны дальнего зарубежья составили 218,58 миллиона тонн. В денежном выражении они выросли на 29 процентов, до 80,95 миллиарда долларов.
Доходы России от экспорта природного газа за 11 месяцев 2017 года выросли на 21 процент, до 33,8 миллиарда долларов, отмечается в материалах ФТС. Объем поставок топлива составил 188,8 миллиарда кубометров газа, в том числе в страны дальнего зарубежья — 158,3 миллиарда кубометров.
По данным Минфина, средняя цена российской нефти марки Urals в 2017 году выросла на 27 процентов, до 53,03 доллара за баррель. В 2016 году средняя цена нефти Urals составляла 41,9 доллара за баррель. В декабре прошлого года российское сырье стоило в среднем 63,61 доллара за баррель, что в 1,2 раза выше, чем годом ранее.