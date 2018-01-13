Крупнейший обменник криптовалют обвинили в спам-атаке на биткоин

Крупнейший криптовалютный обменник Coinbase обвинили в проблемах с долгим подтверждением транзакций в сети биткоина, пишет ForkLog.

Пользователь Twitter @CivEkonom обратил внимание, что после того, как 12 января площадка приостановила вывод биткоинов, объем мемпула (mempool, набор всех транзакций, которые ждут подтверждения) начал уменьшаться. Он снова начал расти после возобновления операций.

По словам @CivEkonom, обменник проводит транзакции по отдельности, а не партиями, что позволило бы снизить время подтверждения и размер комиссий. «Вам нужно объединять исходящие транзакции. Только вы занимаетесь спамом в сети, — написал @CivEkonom. — Если бы вы использовали SegWit и объединяли все исходящие транзакции, мемпул был бы пустым! Это четко видно на графике. Это ваш основной бизнес, вы его сами уничтожаете».

Аналогичный график составил генеральный директор сервиса Bitrefill Сергей Котляр, а также пользователи Reddit.

Глава Coinbase Брайан Армстронг после этих обвинений сообщил, что компания работает над объединением транзакций, внедрением протокола SegWit и другими решениями проблемы задержки операций.

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