Роспотребнадзор заинтересовался смертельным средством для похудения

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предупреждает россиян об опасности жиросжигателя DNP, применяемого некоторыми спортсменами-любителями. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Жиросжигатель DNP, содержащий химическое вещество 2,4-динитрофенол (ДНФ), в Российской Федерации не разрешен к обороту как пищевой продукт, не зарегистрирован в качестве специализированного питания для спортсменов, лекарственного средства, биологически активной добавки, пищевой добавки», — заявили в Роспотребнадзоре. Там уточнили, что данное вещество используется при производстве красителей (для пропитки дерева и тканей) и не предназначено для приема внутрь.

В ведомстве пояснили, что обратили внимание на DNP из-за полученной информации о причинении вреда жизни и здоровью граждан в Великобритании от употребления данного химического соединения.

Наиболее частыми побочными эффектами применения DNP являются расстройство пищеварительной системы, серьезное повышение температуры тела и повреждения кожи. Также сообщалось о смертельных случаях из-за отеков легких и мозга.

Роспотребназдор принимает меры, направленные на пресечение оборота указанного продукта.

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