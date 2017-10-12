Найдено эффективное средство для похудения

Ученые из Национального центра исследований сердечно-сосудистых заболеваний Карла III в Испании обнаружили белок, который может стать мишенью для препаратов, предназначенных для лечения ожирения. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications. Об этом сообщает издание News Medical.

Ожирение в последние десятилетия приобрело масштабы глобальной эпидемии, которая затронула 2,2 миллиарда человек. Исследователи проанализировали образцы жировой ткани у пациентов, страдающих от лишнего веса, и выяснили, что в образцах содержится аномальное количество белка протеинкиназы MKK6. Это соединение препятствует превращению белого жира в бурый, который сжигается для поддержания температуры тела.

Белая жировая ткань хранит запас избыточных калорий, и ее накопление способствует ожирению. Бурая ткань считается «хорошим» жиром, который постоянно сгорает. Показано, что у мышей, не имеющих MKK6, больше бурого жира, и эти грызуны не страдают от ожирения. Таким образом, ингибиторы протеинкиназы останавливают ожирение и помогают вернуть нормальный вес.