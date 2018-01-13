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Девушку из Воронежа нашли расчлененной в Нидерландах

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Уроженку Воронежа Юлию Чернышеву нашли мертвой в собственной студии йоги в голландской Гааге. Тело девушки расчленили, по подозрению в убийстве задержан ее муж Андрей, сообщает в субботу, 13 января, «Комсомольская правда».

Как отмечает издание, 30-летняя Чернышева переехала в Нидерланды пять-шесть лет назад. Она жила вместе с супругом — сотрудником Royal Dutch Shell, владельцем своей дизайн-студии и правозащитником.

Тревогу забил приятель Юлии голландец Рене. Они договорились встретиться, чтобы обсудить продвижение ее бизнеса, но девушка не ответила ни на один звонок. После долгих поисков мужчина обратился в полицию. Стражи порядка обнаружили тело в четверг, 11 января.

Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. Рене на своей странице в Facebook сообщил, что Юлия подвергалась домашнему насилию. Точных данных пока нет.

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