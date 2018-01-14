Ехавший к Деду Морозу автобус с детьми загорелся в Москве

Автобус с детьми загорелся в воскресенье, 14 января, на юго-востоке Москвы. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах города, он вез группу в резиденцию Деда Мороза в Кузьминках.

«Возгорание произошло в моторном отсеке экскурсионного автобуса, который вез школьников из Лыткарино в усадьбу Деда Мороза», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что для доставки детей направят резервное транспортное средство.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили, что автобус загорелся в районе дома №187 по Волгоградскому проспекту, а затем столкнулся с автомобилем Volkswagen. Отмечалось, что в результате никто не пострадал. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции.

В начале января «Фонтанка» сообщала, что автобус с детьми загорелся на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Дым появился в салоне, когда дети сели в него после экскурсии. В итоге никто не пострадал, однако сгорели вещи и документы.

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