Украине посоветовали поискать союзников в Африке

Украина должна заручиться поддержкой африканских стран, чтобы эффективнее отстаивать свои интересы. С таким заявлением в беседе с «Апострофом» выступил сооснователь Центра исследований Африки Александр Мишин.

По его словам, Африка очень важна для Украины, поскольку государства этого континента составляют «почти треть членов Организации Объединенных Наций (из 193 стран-членов ООН Африку представляют 54 — прим. «Ленты.ру»)».

«Когда Украина пытается отстаивать свои национальные интересы на международных площадках, в частности в ООН, то нашей стране необходимы голоса для продвижения тех резолюций, которые будут защищать наши интересы. Как это ни парадоксально, но африканские страны могут дать большое количество голосов для того, чтобы решения, которые необходимы Украине на международном уровне, были одобрены», — объяснил Мишин.

Он также вспомнил принятую Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию, в которой осуждаются якобы имеющие в Крыму место нарушения прав человека, а также «незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления» на полуострове. «Африканские страны в очень незначительном количестве поддержали этот документ. Это свидетельствует, что у украинской дипломатии есть недоработки. И наоборот: россияне очень активно работают с африканскими странами», — заверил Мишин.

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