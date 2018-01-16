Туристам предложили поплавать в бассейне над пропастью

На курорте Улувату (остров) открылся пятизвездочный курорт The Edge, бассейны которого находятся на краю 150-метровой скалы и нависают над пропастью. Об этом сообщает издание Metro.

Проживание в одном из четырех бунгало с видом на Индийский океан обойдется в 950 долларов в сутки (около 53,5 тысячи рублей). Пол бассейнов толщиной девять сантиметров сделан из прозрачного стекла. Таким образом, туристы буквально плавают над обрывом.

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Персонал, проживающий на виллах в специальных помещениях (дворецкий, телохранители, няни и прочие), обеспечивает круглосуточное обслуживание гостей. Также на территории имеются спа-салон, тренажерный зал, бар, кинотеатр и детская комната.

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