В Альпах открылся курорт с мишленовским рестораном

Компания Club Med открыла свой флагманский французский горнолыжный курорт Grand Massif Samoëns Morillon, сообщает корреспондент «Ленты.ру»

Курорт, работающий по системе all inclusive, разместился в районе Гран Массиф, в полутора часах езды от Анси и Женевы. Корме прямого доступа к горнолыжным трассам разной степени сложности (их в окрестностях более 250 километров), открытого и закрытого бассейнов, номеров с панорамными видами, SPA площадью более 600 квадратных метров, в отеле имеется гастрономический ресторан от обладателя двух звезд Мишлен Эдуара Любэ.

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Ранее сообщалось, что приток российских туристов на горнолыжные курорты Франции в 2017 году увеличился на 34 процента по сравнению с сезоном 2015-2016 годов. Об этом сообщила директор по маркетингу и развитию бизнеса компании Club Med в России Валерия Заруднева. Все лучшие горнолыжные курорты Франции с 2016 года объединены в один регион Рона-Альпы. Ежегодно туристы всего мира пополняют бюджет региона на 19,7 миллиарда евро.

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