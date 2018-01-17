Автомеханик стал мастером по маникюру из зависти к невесте

Автомеханик из Джерси сменил профессию и стал первым мужчиной-мастером по маникюру на острове. Его историю рассказало издание The Mirror.

39-летний Джон Шорт (John Shortt) объяснил, что своим выбором решил разрушить гендерные стереотипы. Несмотря на то, что его зарплата упала с 30 тысяч фунтов (2,3 миллиона рублей) в год до 22 тысяч (1,7 миллиона рублей), он «никогда не чувствовал себя счастливее».

Все годы работы механиком он замечал, что его невеста куда больше радуется своей работе, чем он: девушка держит свой салон красоты. Однажды он решился устроиться к ней и пошел на курсы парикмахеров, но вскоре понял, что работа с ногтями интересует его больше. Он начал ассистировать невесте и понял, что ему это нравится, а девушка оценила его талант.

«Когда я был автомехаником, я и подумать не мог, что стану делать маникюр. В этой сфере не так много парней, как и среди механиков — девушек», — рассказывает Шорт. Ему не очень нравилось в автосервисе из-за «низкой культуры» работавших с ним коллег.

По словам Шорта, работа с ногтями напоминает ему покраску машин: «Процесс абсолютно такой же: убираешь старый слой краски, готовишь поверхность и наносишь лак слой за слоем — разница только в размерах». К тому же ему нравится, что он сидит и держится за руки с женщинами целый час, а то и два.Поначалу Шорту не очень хорошо удавалось все это время разговаривать с клиентами, но со временем он научился и даже начал уводить клиентов у своей девушки.

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