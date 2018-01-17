Российскую экономику похвалили за выход из кризиса

Глава российского представительства Международного валютного фонда (МВФ) Габриэль Ди Белла похвалил власти РФ за выход из кризиса. По его словам, спад в российской экономике оказался не настолько глубоким, как ожидали изначально в МВФ, передает ТАСС.

Однако властям следует сосредоточиться на поиске новых драйверов роста, добавил Ди Белла. Текущее состояние не позволяет ей превысить показатель роста в 1,5 процента ВВП в год, в то время как экономике следует расти в среднем на 3 процента в год, считает представитель МВФ.

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«Я думаю, что спад уже будет скомпенсирован в 2018 году. Наше внимание обращается к среднесрочному росту. Мне кажется, что государство ставит амбициозные задачи, Россия не должна потерять свою роль в глобальной экономике, для этого нужно, чтобы рост происходил как минимум на 3 процента в год», — отметил Ди Белла.

Аналитики американского банка JPMorgan Chase 12 января обратили внимание, что российская экономика за второе полугодие 2017 года перестала демонстрировать рост. Причиной тому, по их мнению, стало возобновление рецессии в ведущих российских отраслях. Предыдущий экономический рост и «отталкивание от дна» в инвестбанке назвали случайным — вызванным совпадением нескольких экономических факторов.

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