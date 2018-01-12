Экономический рост в России назвали случайным и неустойчивым

Восстановление экономики России после длительного спада оказалось недолгим, пишет агентство Bloomberg.

Аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co. полагают, что темпы экономического роста в России были отрицательными на протяжении последних двух кварталов 2017 года. Это является показателем рецессии в целом ряде сегментов, от потребления до промышленного производства.

В годовом сравнении российский ВВП все же увеличивается — Центробанк оценивает темпы роста в 2017 году в 1,7-2,2 процента и прогнозирует аналогичные показатели в нынешнем году. Официальные данные о динамике ВВП после третьего квартала еще не опубликованы.

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«Рост [экономики] был связан с рядом разовых факторов, влияние которых теперь сходит на нет», — считает экономист Barclays Capital в Лондоне Лиза Ермоленко. По ее словам, разрыв между фактическим и потенциальным ВВП практически ликвидирован, поэтому пространства для дальнейшего восстановления немного.

Но в JPMorgan считают, что ослабление будет временным. Эксперты отмечают, что столь быстрая просадка ВВП подчеркивает сложности, с которыми в данный момент сталкивается экономика перед новыми выборами президента России в марте 2018 года.

10 января Всемирный банк повысил прогноз по росту экономики России в 2018 году с 1,4 до 1,7 процента.

По мнению экспертов ВШЭ, экономика России в 2017 году отскочила от дна за счет повышения цены на нефть Urals с 42 долларов за баррель в 2016 году до 53 долларов в 2017-м, однако сложившееся положение является неустойчивым.

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