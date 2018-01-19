Названа вероятная причина гибели 52 человек в казахстанском автобусе

Причиной пожара в автобусе в Актюбинской области Казахстана, в результате которого погибли 52 человека, вероятнее всего, стал бензиновый источник открытого огня. Об этом сообщили в МВД Казахстана, передает в пятницу, 19 января, «Экспресс К».

«Предварительная версия — это пользование бензиновым источником открытого огня в салоне автобуса, которая подтверждается показаниями водителей и пассажиров», — говорится в сообщении. Как отмечается, версии криминального характера и ДТП полностью исключены.

Точным установлением причин и обстоятельств занимаются следственно-оперативная группа и пожарная лаборатория.

Ранее сообщалось, что пожар в автобусе начался из-за драки. Несколько пассажиров грелись с помощью паяльной лампы, в ходе конфликта один из них пнул стоящую рядом канистру с бензином. В итоге жидкость попала на лампу и вспыхнула.

Инцидент произошел 18 января на трассе Самара — Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области. Автобус, перевозивший граждан Узбекистана, загорелся на ходу. В салоне находились 55 пассажиров и два водителя, выжили пятеро.

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