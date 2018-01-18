Появилось видео с места гибели полсотни человек в Казахстане

ren.tv

Очевидцы засняли горящий автобус на трассе в Казахстане, где погибли 52 человека. Видеозапись публикует телеканал РЕН ТВ.

На кадрах виден открытый огонь и огромный столб дыма. Автор видео и водитель еще одной машины остановились вдалеке от пожара.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в четверг, 18 января, на трассе Самара — Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области. Автобус загорелся на ходу. В салоне находились 55 пассажиров и два водителя, из них выжили только пятеро. Все они, по предварительным данным, были гражданами Узбекистана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!