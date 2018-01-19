Владельцам умирающих телефонов позволили поболтать

Издание Motherboard обратило внимание на приложение Die With Me, которое предназначено для общения владельцев телефонов с почти севшим аккумулятором.

Запуск чата с незнакомцами возможен только в том случае, если заряд телефона составляет пять процентов или меньше.

Создатели сервиса объяснили, что хотели бы вызвать у человека с «умирающим» смартфоном хоть немного позитивных эмоций.

«Мы видим, что пользователи радуются низкому заряду, потому что могут поговорить об этом с другими. И нам было весело создавать приложение», — рассказывают разработчики.

Журналист, испытывающий сервис, признался, что для запуска ему понадобилось напрячься: он совершил необычно много звонков, погулял на холоде, сделал экран максимально ярким и насмотрелся роликов на YouTube. Как только процент заряда стал меньше пяти, приложение открылось. Оказалось, что в основном люди действительно обсуждают только севший аккумулятор.

Разговоры проходят в анонимном режиме. Создатели подумывают над тем, чтобы создать из сервиса чат для быстрых знакомств. Поскольку для разговора необходим крайне низкий заряд батареи, не исключено, что последующая встреча незнакомцев пройдет без просмотра содержимого их смартфонов.

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