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Летающий сегвей показали на видео

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Французская компания Zapata протестировала в Техасе, США, прототип летающего сегвея Zapata Ezfly. Видеозапись опубликована на YouTube-канале организации.

В испытаниях, которые прошли в октябре 2017 года, приняли участие 10 человек. Полеты проходили над водоемом. На кадрах видно, как мужчины в шлемах и специальных костюмах летают на устройстве по очереди.

По информации издания New Atlas, максимальная высота, на которую может подняться сегвей, достигает трех километров. Он развивает скорость до 150 километров в час.

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