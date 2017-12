Машину с тремя фарами попробуют продать за полтора миллиона долларов

Британский аукционный дом Sotheby's выставит на торги уникальный автомобиль Tucker 48, принадлежавший автопромышленнику Престону Такеру и губернатору Арканзаса Уинтропу Рокфеллеру. Об этом сообщает Motor Authority.

Узнаваемая по характерным трем передним фарам машина появляется в биографическом фильме «Такер: Человек и его мечта» (Tucker: The Man and His Dream, 1988) режиссера Френсиса Форда Копполы. Главную роль в картине исполнил Джефф Бриджес.

Автомобиль с заводским номером 1029 был собран специально для главы Tucker Corporation и использовался Престоном Такером в течение семи лет, после чего был продан Уинтропу Рокфеллеру.

В модели Tucker 48 применены передовые для того времени технологии, в частности, дисковые тормоза на всех колесах, ремни безопасности и установленный сзади двигатель с непосредственным впрыском топлива в цилиндры. Передняя фара, установленная посреди капота, поворачивалась вместе с передними колесами для лучшего освещения дороги. Был собран всего 51 автомобиль Tucker 48.

Представленный лот имеет пробег около 30 тысяч километров, на аризонском аукционе RM Sotheby's его начальная стоимость заявлена как 1,25-1,5 миллиона долларов. Торги пройдут в январе 2018 года.

Престон Томас Такер (1903-1956) — американский автоинженер и промышленник. В 1946 году основал фирму Tucker Corporation. Модель 48 стала единственной в истории фирмы, обанкротившейся в 1951 году.

