Курс доллара к рублю поднялся третий день подряд

Официальный курс доллара поднялся выше 73 рублей

Официальный курс американской валюты, установленный Центробанком (ЦБ) РФ на 4 июня, продолжил расти, подскочив с начала недели почти на два с половиной рубля. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Доллар укрепился в среду на 78 копеек, поднявшись до 73,34 рубля. Евро вернулся к уровням выше 85 рублей, прибавив 51 копейку, до 85,12.

Рубль дешевеет третий день подряд на фоне усиления покупок валюты в ожидании значительного роста интервенций Минфина, а также снижения ее продаж в связи с окончанием реализации экспортной выручки под налоговый период, пишет Reuters.

Как стало известно ранее, Минфин в июне нарастит почти вдвое закупки валюты и золота в рамках бюджетного правила — со 110,3 до 208,2 миллиарда рублей.