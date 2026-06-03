ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:03, 3 июня 2026Экономика

Курс доллара к рублю поднялся третий день подряд

Официальный курс доллара поднялся выше 73 рублей
Дмитрий Воронин
СюжетКурс доллара:

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Официальный курс американской валюты, установленный Центробанком (ЦБ) РФ на 4 июня, продолжил расти, подскочив с начала недели почти на два с половиной рубля. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Доллар укрепился в среду на 78 копеек, поднявшись до 73,34 рубля. Евро вернулся к уровням выше 85 рублей, прибавив 51 копейку, до 85,12.

Рубль дешевеет третий день подряд на фоне усиления покупок валюты в ожидании значительного роста интервенций Минфина, а также снижения ее продаж в связи с окончанием реализации экспортной выручки под налоговый период, пишет Reuters.

Как стало известно ранее, Минфин в июне нарастит почти вдвое закупки валюты и золота в рамках бюджетного правила — со 110,3 до 208,2 миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России выступил с заявлением после атаки ВСУ на Санкт-Петербург

    Зеленский увидел для России необходимость в пребывании Украины в НАТО

    Двое подростков спасли из пожара женщину с двумя маленькими детьми

    Тимати показал редкий спорткар за десятки миллионов рублей

    Названа скрытая опасность привычки поздно ложиться спать

    Рубио сделал мрачный прогноз о мире на Украине

    Настоятеля российского храма признали виновным в покушении на убийство

    Рубио оценил влияние войны с Ираном на поставки оружия Украине

    В России ответили на слова Мадьяра о заинтересованности Москвы в начале холодной войны

    АвтоВАЗ включит в подписку еще одну модель Lada

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok