У оскорбившего кавказцев пенсионера отобрали планшет

Пенсионера из Ухты приговорили к году лишения свободы условно по делу о возбуждении ненависти и вражды. Об этом в пятницу, 19 января, сообщается на сайте прокуратуры Республики Коми.

Осужденный публиковал в соцсетях комментарии, направленные «на подрыв уважения и доверия» к жителям Кавказа, Закавказья и Средней Азии. На суде 69-летний мужчина раскаялся. Планшет, с которого он писал комментарии, у него конфисковали.

В середине октября 2017 года по аналогичной статье было возбуждено первое в стране дело об оскорблении социальной группы «атеисты». Его фигурантом стал житель Краснодарского края Максим Дроздов, опубликовавший на своей странице во «ВКонтакте» стихотворение, в котором есть строчка о «мерзких безбожниках» и возвращении инквизиции.

В конце сентября того же года Конституционный суд признал законной статью 282. Лидер движения «Русские», бывший глава движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ) Александр Поткин (Белов) оспаривал правомерность применения статьи, считая ее нарушающей право человека высказывать свое мнение.

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