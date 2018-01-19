В Пентагоне нашли следы древних бактерий

Ученые Австралийского национального университета выяснили, что часть известнякового материала, использующегося при строительстве Пентагона, Эмпайр-стейт-билдинг, а также других зданий по всему миру, возникла около 340 миллионов лет назад благодаря жизнедеятельности древних бактерий. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Известняк — осадочная горная порода, которая состоит из молекул карбоната калия, образующих сферические гранулы — ооиды. Исследователи показали, что ооиды сформированы из слоев минерализованных микробов. Ранее существовала гипотеза, согласно которой гранулы образовались при осаждении извести на морское дно.

Геологи определили максимальный размер гранул, которые должны образовываться при минерализации в биопленках — конгломератах микроорганизмов, клетки которых прикреплены друг к другу. При этом образуются ядра, которые становятся центром для последующего накопления слоев. Для создании модели специалисты использовали те же методы, что применялись в 1972 году для изучения роста опухолей головного мозга.

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