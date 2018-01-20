Трампа заподозрили в измене

Журналист, автор книги «Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа» Майкл Вольф утверждает, что президент США Дональд Трамп изменяет своей супруге Мелании. Такое заявление писатель сделал в эфире одной из программ на Media ITE.

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В ходе передачи ведущий спросил Вольфа, содержится ли в его книге информация, которая ранее была неизвестна американцам. На вопрос писатель ответил утвердительно, добавив, однако, что «не может рассказать, о чем именно идет речь». «В этой книге есть кое-что, в чем я абсолютно уверен, но это было настолько провокационно, что окончательных доказательств не нашлось», — сказал Вольф.

Когда ведущий уточнил, идет ли речь о женщине, автор ответил утвердительно. Он также сообщил, что у главы государства в настоящее время якобы роман на стороне.

Как сообщалось 4 января, в книге Майкла Вольфа говорится, что дочь Трампа Иванка имеет президентские амбиции и хочет стать первой женщиной-президентом США.

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