Полиция показала самодельные пистолеты-пулеметы одесского стрелка

Одесская полиция продемонстрировала фотографии подпольной оружейной мастерской, которую содержал мужчина, убитый в перестрелке 19 января. Об этом пишет местное издание «Таймер».

В мастерской хранилось самодельное огнестрельное оружие, в частности пистолеты-пулеметы.

Перестрелка, по предварительной информации, началась после прибытия следственно-оперативной группы по адресу на улице Новосельского для проверки данных о незаконном хранении оружия. В результате погибли три человека — сам стрелок, убитый им же его друг и сотрудник полиции. Еще двое полицейских и случайный прохожий, оказавшийся сотрудником муниципальной охраны, получили ранения. Злоумышленник вел огонь из самодельного оружия и имел при себе четыре осколочных гранаты.

Источники в правоохранительных органах подтвердили «Таймеру», что нападавшим был активист организаций «Евреи против Гурвица» и «Партия Сталина» Валентин Дорошенко, занимавшийся общественно-политической деятельностью в Одессе с 2008-го по 2014 год. В 2010-м году он баллотировался в мэры города, а годом ранее вызывал на дуэль тогдашнего градоначальника Одессы Эдуарда Гурвица.

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