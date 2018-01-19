Одесская полиция застрелила пророссийского активиста

В Одессе мужчина устроил стрельбу по полицейским и был убит ответным огнем. Об этом сообщает издание «Думская».

Инцидент произошел днем 19 января. Полицейские пришли к дому, где, по их информации, скрывался преступник, разыскиваемый за правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 296 УК Украины («Хулиганство»). Мужчина применил против них огнестрельное оружие и был застрелен на месте вызванными на подмогу правоохранителями.

Ранения получили трое полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии.

По информации «Думской», убитым является 57-летний Валентин Дорошенко, один из лидеров объединения «ЗУБР» («За Украину, Беларусь и Россию»). В 2010-м году он баллотировался в мэры города, а годом ранее вызывал на дуэль тогдашнего градоначальника Одессы Эдуарда Гурвица.

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