В Киеве радикалы разгромили стройплощадку и избили охранников

Группа радикалов в Киеве разгромила строительную площадку, избила охранников и сняла их унижения на камеру. Об этом сообщает Страна.ua в воскресенье, 21 января.

Инцидент произошел в субботу. В знак протеста против строительства жилищного комплекса на улице Вышгородской местные жители перекрыли движение автотранспорта. По информации издания, переговоры с застройщиком не дали результатов, тогда на помощь «позвали парней в черном, которые самостоятельно демонтировали стройку».

Член Нацкорпуса «Азов» Сергей Филимонов выложил отчет об операции на своей странице в Facebook. «Каждая мразь, которая будет творить беспредел у нас в городе, будет наказана», — написал он.

Сообщается, что радикалы часто проводят акции против строек, заявляя, что защищают интересы людей. Сами застройщики считают, что строительный бизнес «кошмарят», чтобы получать затем деньги «за спокойствие».

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