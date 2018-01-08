Акция украинских радикалов «против ФСБ» продержалась всего несколько часов

Активисты украинской националистической организации С14 (часть запрещенного в России «Правого сектора») перестали блокировать въезд в Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщается на странице радикалов в Facebook.

В понедельник около 30 неизвестных в балаклавах пришли к лавре с баннерами «Долой ФСБ». Во время акции произошли словесные перепалки и небольшая потасовка, радикалы также жгли фаеры. Из Киево-Печерской лавры к ним вышли около 25 священнослужителей и начали петь, передает ТАСС.

Причиной проведения акции стал отказ священников лавры отпевать погибших участников силовой операции в Донбассе, крещенных не в церкви Московского патриархата.

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Украинская националистическая организация С14 была создана в 2010 году. В 2014-м она активно участвовала в событиях на Майдане в Киеве. Позже ее члены участвовали в силовой операции в Донбассе. Консорциум по изучению терроризма при Университете штата Мэриленд США (TRAC) в ноябре 2017 года внес С14 в глобальную базу террористов.

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