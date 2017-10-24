Украинские радикалы устроили погром в здании суда и забаррикадировались в нем

Члены Организации украинских националистов (ОУН, деятельность организации запрещена в России) в понедельник разгромили Святошинский районный суд Киева, где избиралась мера пресечения лидеру объединения Николаю Кохановскому. Об этом сообщает «Страна.ua».

Суд перенес заседание на вторник. Защита Кохановского заявила, что срок предварительного задержания к 24 октября истечет, а полиция не сможет его задержать. Соратники Кохановского по ОУН потребовали освободить их лидера, отказавшись покидать зал заседания.

Полиция пошла на штурм зала, используя светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В ответ активисты начали кидать в полицейских мебель и другие предметы.

Судебное заседание запланировано на 9:00 вторника по киевскому времени (совпадает с московским).

Кохановского задержали 21 октября. У него возник словесный конфликт с активистом экстремистского «Правого сектора» (организация запрещена в России) Русланом Качмалой, после чего лидер ОУН несколько раз выстрелил в него.