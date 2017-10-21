Глава Организации украинских националистов задержан в Киеве

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Киеве главу Организации украинских националистов (ОУН, деятельность организации запрещена в России) Николая Кохановского. Об этом в субботу, 21 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление Национальной полиции Украины.

В 16:50 по местному времени в одном из районов украинской столицы произошла драка со стрельбой, на место выехала полиция. Стражи порядка установили, что там находился Кохановский и его супруга.

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«У него возник словесный конфликт с неизвестным, во время которого руководитель добровольческого движения ОУН (...) сделал несколько выстрелов в незнакомца», — говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавший получил осязательные ранения в спину и ногу, ему оказали помощь на месте.

Участники конфликта доставлены в управление полиции для установления обстоятельств инцидента. Как сообщается, на месте происшествия был обнаружен травматический пистолет ПМР и стреляные гильзы.

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко признал ОУН-УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена и признана экстремистской в России) борцами за независимость страны и дал участникам организации право на социальные гарантии. С 2014 года День защитника страны на Украине отмечается 14 октября — в годовщину образования (в 1942-м) Украинской повстанческой армии.