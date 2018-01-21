Пьяный украинец потерял Lexus и устроил переполох полиции

Житель украинского Львова после употребления спиртных напитков не смог найти на улице ранее оставленный автомобиль Lexus. Обеспокоенный мужчина вызвал полицию и заявил об угоне, сообщается на странице патрульной полиции Львовской области в Facebook.

Прибывший наряд правоохранителей начал поиски на улице Подвальной и вскоре обнаружил машину в полной сохранности на соседней улице. «Оказалось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и просто забыл, что оставил свое транспортное средство на улице Лазневой», — говорится в сообщении.

За ложный вызов мужчине был выписан штраф. Домой он отправился на такси.

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