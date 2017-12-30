Украинец со взрывчаткой не успел ограбить отделение почты и захватил заложников

Неизвестный захватил отделение «Укрпочты» в Харькове, взяв в заложники 11 человек. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Среди заложников были девять взрослых и двое детей. Пятеро из них — дети и три женщины — освобождены, пишет в Twitter пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

В полиции сообщили «Украинской правде», что злоумышленник прицепил на себя взрывчатку и готов применить ее. По информации правоохранительных органов, мужчина ворвался в отделение с целью ограбления, но не успел уйти, так как к месту прибыли силовики. Его требования неизвестны.

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