Рассказ харьковского налетчика о конструкции бомбы тайно сняли на видео

На YouTube появилось видео, на котором запечатлено, как мужчина, захвативший заложников в отделении «Укрпочты» в Харькове, рассказывает о конструкции своей бомбы.

Налетчик демонстрирует находящимся в помещении людям закрепленное на нем устройство с пластиковыми бутылками, проводами и синей лампочкой. «Тут более нескольких тысяч веществ разных», — говорит он.

Затем мужчина достает из куртки некое приспособление, которое он называет педалью. По его словам, оно позволяет контролировать бомбу ногой, чтобы рука могла отдохнуть. «Я ставлю ее на пол, идет нажимание, здесь идет переключение. Таким образом я смогу держать [детонатор], чтобы не было разжатия и несанкционированного взрыва», — пояснил злоумышленник.

Со слов ребенка, освобожденного из здания, налетчик требует выполнять свои приказы и просит выкладывать в социальных сетях видеоролики с ним. «Он старый такой, еще говорил, что у него рак мозга», — рассказал мальчик журналистам.

Харьковское отделение почты было захвачено днем 30 декабря. Налетчик планировал совершить ограбление, но не успел уйти до приезда полиции и взял в заложники 11 человек. Позднее пятеро из них — женщины и дети — были освобождены. Требования злоумышленника неизвестны.

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