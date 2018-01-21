Российский космонавт полетал в невесомости на пылесосе

Командир 55-й экспедиции Международной космической станции Антон Шкаплеров полетал на пылесосе по МКС. Видео опубликовано в посвященном космонавту сообществе во «ВКонтакте».

«Тут во время субботника подумал, что уже третий полет все-таки... пора провести летные испытания пылесоса», — рассказал россиянин.

На фоне звучит песня I Believe I Can Fly («Я верю, что могу летать») Ар Келли.

Возглавляемая Шкаплеровым экспедиция стартовала 17 декабря прошлого года. В состав основного экипажа также вошли американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи.

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