Украинец выставил на продажу Верховную Раду «по ненадобности»

Украинец разместил в интернете объявление о продаже Верховной Рады за десять тысяч гривен (19,5 тысячи рублей). Оно опубликовано на сайте OLX.

«Продам ВР, со всем содержимым, недорого, по ненадобности. Брал для себя, но на сегодняшний день дорого и тянет ко дну. Или обменяю на домик у моря с гражданством», — написал автор (орфография и пунктуация сохранены), прикрепив к объявлению фотографии здания украинского парламента.

На момент написания заметки пост о продаже просмотрели больше пяти тысяч человек. Он размещен в отделе «Недвижимость».

Автор — некто Иван Артеменко. Он зарегистрирован на сайте с 2016 года.

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