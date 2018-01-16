К зданию Верховной Рады Украины согнали тысячи силовиков

Около четырех тысяч силовиков дежурят возле здания Верховной Рады в Киеве, где также проходит акция националистов «Стоп реванш». Об этом сообщает телеканал NewsOne во вторник, 16 января.

Во вторник Рада рассматривает законопроект о реинтеграции Донбасса во втором чтении. В проект закона под номером 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» внесено около 700 поправок.

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Активисты целого ряда организаций, среди которых запрещенная в России УНА-УНСО, требуют от парламентариев принятия законов, направленных на борьбу с «российской агрессией». Также они требуют введения санкций против России и ряда олигархов, включая Дмитрия Фирташа, Сергея Левочкина, Вадима Новинского и Рината Ахметова, а также лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука.

Полиция Киева, в свою очередь, усилила охрану правопорядка в правительственном квартале, там дежурят около 3,8 тысячи силовиков, сообщается на странице городской полиции в Facebook.

4 октября 2017 года законопроект был внесен в Верховную Раду президентом страны Петром Порошенко. Парламент проголосовал за него в первом чтении 6 октября. Нормативный акт закрепляет статус России как страны-агрессора, вводит понятие «российская оккупационная власть». Также он позволяет вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение.

Киев постоянно обвиняет РФ в неких агрессивных действиях, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. При этом украинские суды не признают факт вооруженной агрессии России. Москва, со своей стороны, отвергает обвинения украинских властей, указывая на отсутствие доказательств.

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