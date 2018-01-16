Перед зданием парламента Украины сожгли российский флаг

Yan Dobronosov / Facebook

Представители украинских националистических организаций, проводящие перед зданием Верховной Рады акцию «Стоп реванш», сожгли российский флаг. Об этом в своем Facebook написал народный депутат Украины Семен Семенченко.

По его словам, активисты движения «Освобождение» (которое вместе с нардепом Егором Соболевым возглавляет Семенченко) сожгли флаг «страны-агрессора», портреты президента России Владимира Путина, а также его «агентов на Украине».

Тарас Греськов / Facebook

Стражи порядка и пожарные попытались погасить огонь, но встретили сопротивление со стороны протестующих, что привело к массовой потасовке. Также активисты подожгли шины. В окна полицейского транспорта летела брусчатка, сообщает «Украинская правда». Также против правоохранителей был применен слезоточивый газ.

Полиция Киева сообщила, что в результате столкновений пострадал один сотрудник силовых структур, за нарушение общественного порядка задержан один участник акции.

Рада 16 января во втором чтении рассматривает законопроект о реинтеграции Донбасса, который в октябре в парламент внес президент страны Петр Порошенко. Документ закрепляет статус России как страны-агрессора и устанавливает понятие «российская оккупационная власть». Также он позволяет вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение.

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