Киев не смог забыть Крым и приравнял его к Донбассу

В законопроект о реинтеграции Донбасса, принятый Верховной Радой 6 октября этого года, добавлен вопрос о «возвращении Крыма». Поправки внес комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Украины. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает украинское издание «ЛигаНовости».

«Политически мы не можем забыть о Крыме и Севастополе, поэтому они добавлены в каждый абзац», — заявил во время заседания председатель комитета Сергей Пашинский.

При этом, по его мнению, принимаемый законопроект должен помочь «освободить временно оккупированные территории Донбасса с использованием Вооруженных сил Украины».

В ближайшее время парламент Украины должен рассмотреть законопроект во втором чтении. В случае его принятия, президент страны получит право использовать военную силу в мирное время. Россия названа в законе «страной-агрессором».

8 ноября сообщалось, что в закон о реинтеграции Донбасса может быть внесен пункт о разрыве дипломатических отношений с Россией.