В Узбекистане младенец больше месяца жил с 16 иголками в теле

Узбекистанские врачи в ходе девятичасовой операции вынули из тела 11-месячного ребенка 13 иголок. В данный момент он находится в отделении реанимации. В ближайшее время его повторно прооперируют для извлечения из организма оставшихся трех игл, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства здравоохранения республики.

По словам собеседника агентства, в ходе проведения анализов выяснилось, что иглы в теле мальчика находились по меньшей мере в течение месяца. Пока неизвестно, как они попали в его организм.

В ночь на 22 января портал kun.uz писал, что жительница Ферганской области обратилась к медикам в связи с плохим самочувствием ребенка. С помощью рентгена медики обнаружили в нескольких частях его тела 16 игл разной формы и длины. Младенца срочно прооперировали в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) в Ташкенте.

Заведующий детского отделения РНЦЭМП профессор Хабибулла Акимов в разговоре с изданием отметил, что мальчик вряд ли самостоятельно проглотил иглы. Кроме того, врачи не нашли в его пищеводе и желудке каких-либо повреждений. Акимов предположил, что иголки попали в его тело извне.

Как уточняет kun.uz, по данному факту правоохранительные органы начали расследование.

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