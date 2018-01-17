Грузинским детям предложили молоко в упаковках из-под вина

В несколько детских садов Тбилиси привезли молоко в упаковках для вина. Об этом заявил заместитель мэра грузинской столицы Ираклий Бенделиани, передает грузинское интернет-издание «Сова».

«Мы периодически проверяем продукты в детских садах. Вчера мы обнаружили в нескольких из них молоко с этикетками другого продукта. Вчера же этой компании было сообщено об ошибке, чтобы она ее исправила», — рассказал заммэра.

По словам Бенделиани, у производителя продукта закончился материал для пакетов с молоком. Он подчеркнул, что в ближайшее время ошибка будет исправлена, а угрозы детям из-за винной упаковки нет.

В то же время власти города решили проверить качество молока в лаборатории. Агентство по безопасности продуктов питания в свою очередь заверило, что использованные для продукта одноразовые упаковки безопасны.

В декабре 2017 года администрация Санкт-Петербурга закупила 2,5 тысячи наушников для Apple iPhone в подарок детям из неблагополучных семей, но они оказались бракованными. Дети пожаловались, что техника не работает, а на части оказалась повреждена упаковка.

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