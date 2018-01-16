Очищенный лук в упаковке «для тупых и ленивых» вызвал насмешки в соцсетях

Популярная европейская сеть супермаркетов Lidl подверглась нападкам и насмешкам в интернете из-за продажи очищенного лука в полиэтиленовой упаковке. Замена естественной луковой шелухи на пластик озадачила и разозлила пользователей соцсетей, сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, «готовый к употреблению» овощ стоит дороже обычного. В упаковке его цена за две штуки составляет 79 британских пенсов (61 рубль), тогда как четыре обычных больших луковицы можно купить за 55 пенсов (42 рубля), что тоже возмутило юзеров.

«Нашел это бессмысленное пластиковое чудовище в LidlUK этим утром», — цитирует газета одного из пользователей. «Два очищенных лука в пластиковой коробочке, завернутые в пластиковую пленку. Просто нет слов», — комментирует другой. «Очищенный лук? Насколько же ленивыми и тупыми стали люди в наше время? Потребительство сошло с ума», — говорит третья.

Представитель Lidl рассказал изданию, что лук в полиэтилене — пока только пробный опыт, эксперты сети должны оценить, как на это отзовутся клиенты. По его словам, упаковка может быть более удобной для покупателей, к тому же позволяет оптимизировать срок годности.

Активисты Greenpeace в свою очередь обратили внимание, что пластиковых отходов и так становится слишком много, и они представляют серьезную угрозу, в частности, для океанов.

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