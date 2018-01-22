Военные будут служить России вместо Российской Федерации

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в уставы Вооруженных Сил. Соответствующий документ опубликован 22 января на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно одному из изменений, если командир поздравляет военнослужащего или объявляет благодарность, тот отвечает «Служу России». Ранее полагалось отвечать «Служу Российской Федерации».

Статья 1 Основного закона страны гласит, что Российская Федерация и Россия являются равнозначными наименованиями.

В 2015 году Путин утвердил право военной полиции задерживать, проверять документы и отправлять на медосвидетельствование военнослужащих ФСБ.

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