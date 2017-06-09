В украинской армии появятся штаб-сержанты и мастер-старшины

Министерство обороны Украины разработало законопроект, предусматривающий повышение роли сержантского и старшинского состава ВСУ в соответствии со стандартами НАТО. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщила начальник управления коммуникаций и прессы силового ведомства Оксана Гаврилюк, передает «Политнавигатор».

По ее словам, сейчас на рассмотрении в администрации президента, Верховной Раде и кабинете министров находятся 26 проектов нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию реформ в сфере обороны. «В частности, планируется к рассмотрению в парламенте проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно воинских званий военнослужащих"», — отметила Гаврилюк. Она добавила, что инициатива призвана повысить роль сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в обучении, воспитании и подготовке личного состава в соответствии со стандартами НАТО.

Представитель Минобороны заметила, что документ предусматривает установление новых воинских званий — штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант, а также корабельных званий — штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина. Из-за этого будут внесены изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», Устав внутренней службы и Дисциплинарный устав ВСУ.

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Ранее в пятницу президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет закон о восстановлении курса страны на членство в НАТО, однако перед подачей заявки необходимо провести реформы, чтобы привести государство в соответствие с требованиями альянса. «У нас впереди очень много работы, потому что критерии, чтобы претендовать на членство в НАТО, являются очень высокими», — отметил украинский лидер.

8 июня Верховная Рада Украины внесла изменения в несколько законов страны, касающихся внешнеполитического курса, и констатировала, что новым приоритетом становится членство страны в НАТО. До этого в качестве приоритета была прописана только интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство.

В феврале украинский президент Петр Порошенко подтвердил намерение провести в стране референдум по вопросу о вхождении в Североатлантический альянс. В декабре 2015-го Порошенко уже называл членство в Евросоюзе и НАТО главной целью Киева.