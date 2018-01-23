Аптекарей обяжут предлагать дешевые аналоги дорогих лекарств

Сотрудников российских аптек обяжут предлагать покупателям дешевые аналоги дорогих лекарств. Это предложение содержится в разработанной ФАС «дорожной карте» по развитию конкуренции в здравоохранении, утвержденной правительством.

Таким образом предлагается предотвратить «вымывание» из продажи препараты низкой ценовой группы. К сентябрю Минздрав, Минобрнауки, Минпромторг и Росздравнадзор должны проработать конкретные меры и способы информирования врачей и пациентов о взаимозаменяемых лекарственных препаратах.

В настоящее время действует приказ Минздрава, согласно которому с 1 марта прошлого года фармацевты не имеют права скрывать от покупателя информацию о доступных аналогах необходимого ему лекарства.

Ранее в ноябре прошлого года сообщалось, что из-за введения в 2019 году обязательной маркировки всех лекарств цены на недорогие отечественные препараты могут вырасти. Те из них, что стоят менее 100 рублей, могут исчезнуть с рынка. Об этом говорится в письме российских фармацевтов в Госдуму.

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