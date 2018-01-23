В пообещавший отсутствие очередей магазин выстроилась очередь

Компания Amazon открыла первый оффлайн-магазин а Сиэтле, штат Вашингтон, США, где, по заверениям создателей, нет обслуживающего персонала, касс и очередей. В первый же день у магазина выстроилась очередь, сообщили очевидцы в Twitter.

По информации издания CNET, это первый в мире подобный магазин. При входе в него стоят турникеты, весь потолок супермаркета увешан камерами, которые фиксируют действия покупателей, что исключает кражи. Посетители кладут нужные им продукты и товары в сумку, а на выходе оплачивают покупки с помощью смартфонов.

Американский репортер Сюзанна Фан (Suzanne Phan) опубликовала в своем Twitter-аккаунте фотографии очереди, выстроившейся у магазина Amazon Go в первый день его работы.

Об открытии супермаркета стало известно 22 января. Тестирование Amazon Go, которое продолжалось год, завершилось. В это время его испытывали сотрудники компании.

Amazon — американская компания, созданная в 1994 году. Является крупнейшей в мире по обороту среди площадок, продающих товары и услуги массового спроса через интернет.

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