Amazon подтвердила создание сериала по «Властелину колец»

Компания Amazon объявила, что приобрела права на съемку сериала по вселенной книжной трилогии «Властелин колец» британского писателя Джона Рональда Руэла Толкина. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте студии.

«"Властелин колец" — культурный феномен, захвативший воображение поколений поклонников через книги и киноэкраны», — отметила представительница Amazon Шэрон Таль Игуадо. Она пообещала «взять фанатов франшизы в эпическое путешествие по Средиземью».

«У Шэрон и ее команды есть необыкновенные идеи — перенести на экран ранее неисследованные истории, основанные на работах Толкина», — подчеркнул Мэтт Гэлсор, представитель компании Tolkien Estate and Trust, обладающей правами на произведения британского писателя.

Материалы по теме Проклятые толмачи Новые переводы Дж.К. Роулинг, Дж.Р.Р. Толкина, Дж.Д. Сэлинджера и их гонители

О желании Amazon снять фэнтези-телесериал по «Властелину колец» стало известно 5 ноября. Тогда компания вела переговоры с Tolkien Estate and Trust.

Самая знаменитая экранизация работ Толкина — кинотрилогия «Властелин колец» режиссера Питера Джексона. Мировая премьера первой части «Братство кольца» состоялась в конце 2001 года. Последняя часть, «Возвращение короля», вышла в 2003-м. Джексон также снял серию фильмов по повести Толкина «Хоббит, или Туда и обратно».