По «Властелину колец» задумали снять сериал

По трилогии Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец» хотят снять фэнтези-телесериал. Об этом сообщает Variety.

По информации издания, в настоящее время ведутся предварительные переговоры об этой возможности между американской студией Warner Bros. Television, компанией Tolkien Estate, которая управляет наследием знаменитого писателя, и кинокомпанией Amazon Studios. Отмечается, что в них лично вовлечен основатель и руководитель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос.

В основе идеи — поручение Безоса перейти от нишевых сериалов к масштабным проектам. В этой связи сериал по эпопее Толкина считается наиболее вероятным вариантом по причине популярности у читателей и интереса к экранизациям у зрителей.

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Джон Рональд Руэл Толкин — английский фэнтези-писатель, автор сказки «Хоббит» и культовой эпопеи «Властелин колец». Действие этих произведений, а также «Сильмариллиона» разворачивается в вымышленной вселенной, центральным континентом которой является Средиземье.

В июне сообщалось, что книга Джона Рональда Руэла Толкина «Повесть про Берена и Лютиен» появилась на прилавках книжных магазинов через 100 лет после написания.