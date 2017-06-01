Книга Толкина вышла спустя век после написания

Книга Джона Рональда Руэла Толкина «Повесть про Берена и Лютиен» появилась на прилавках книжных магазинов через 100 лет после написания. Об этом сообщает русская служба «Би-би-си» в четверг, 1 июня.

В основе сюжета лежит любовная история человека по имени Берен и бессмертной эльфийки Лютиен. Действие разворачивается в той же вселенной, что и трилогия «Властелин колец».

Изначально история о влюбленных была частью сборника мифов и легенд Средиземья «Сильмариллион», над которым Толкин начал работать в 1914 году. Сын автора, 92-летний Кристофер Толкин, отредактировал «Повесть про Берена и Лютиен», сохранив стиль и форму повествования отца.

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Иллюстрировал книгу художник Алан Ли.

История Берена и Лютиен много значила для Толкина: именно эти имена выгравированы на надгробии его могилы, которую он делит со своей женой Эдит Брэтт.

Джон Рональд Руэл Толкин — английский фэнтези-писатель автор «Хоббита» и культовой эпопеи «Властелин колец». Действие этих произведений, а также «Сильмариллиона» разворачивается в вымышленной вселенной, центральным континентом которой является Средиземье.