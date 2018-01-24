Канадскую проводницу уволили за сексуальные позы на рельсах

Канадская тихоокеанская железная дорога снова уволила проводницу, которая любила фотографироваться на рельсах без одежды. Об этом сообщает CBC News.

Стефани Кательникофф (Stephanie Katelnikoff) была уволена после внутреннего расследования, которое провела железнодорожная компания. Оно подтвердило, что женщина регулярно публикует в интернете свои фотографии в сексуальных позах. На некоторых снимках она обнажена или полуобнажена и стоит на рельсах. Решение об увольнении было принято в ноябре 2017 года, однако СМИ узнали об этом только сейчас.

Проводница подозревает, что истинной причиной увольнения стало видео, в котором она критиковала бывшего руководителя железной дороги. Женщина заявила, что сожалеет о снимках на рельсах, но не стыдится других фотографий. «Я не жалею, что создавала эти произведения искусства или делилась ими», — сказала она.

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Стефани Кательникофф лишилась работы на железной дороге во второй раз. В 2015 году ее уволили после крушения товарного поезда, на котором она работала. Женщина два года доказывала, что компания избавилась от нее, чтобы замять ее жалобу на домогательства, и сумела добиться восстановления в прежней должности.

В 2017 году сообщалось, что из РЖД уволили проводниц, которые спели пародию на песню «В Питере — пить» группы «Ленинград».

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