Глава «Северстали» призвал Трампа покончить с бардаком вокруг Украины

Основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов призвал президента США Дональда Трампа разрешить острую политическую ситуацию в отношениях США, ЕС, России и Украины. Как заявил он в интервью Bloomberg в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, необходимо найти выход из сложившегося «бардака».

«300 миллионов американцев, 500 миллионов европейцев, 50 миллионов украинцев и 150 миллионов россиян будут жить вместе на этой планете. От нас зависит, поможем мы друг другу или будем вредить. Давайте найдем выход из этого бардака», — сказал он.

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Мордашов также отказался прогнозировать возможный эффект санкций США против России на его бизнес, так как не знает, находится ли он в санкционном списке. По его словам, непонятно, какие конкретно меры будут применяться против тех, кто окажется в перечне.

Глава «Северстали» выразил мнение, что российский капитализм и свободный рынок реально существуют, несмотря на сложный бизнес-климат и проблемы с деловой средой и качеством государственного управления.

Ранее вице-премьер России Аркадий Дворкович отмечал, что члены американской делегации стараются не общаться с представителями России на форуме в Давосе. Он сказал, что россияне готовы к дискуссии, но американцы «прячутся».

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