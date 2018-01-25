Цена на пластиковые дождевики превысила 100 тысяч рублей

Американский модный дом Calvin Klein выпустил пальто-дождевик из пластика цвета Aqua Blue. Об этом в четверг, 25 января, сообщает HypeBae.

В плаще-пальто также есть карманы и ремешок. Единственная непрозрачная вещь в нем — пуговицы, они выполнены в черном цвете. Стоимость пальто составляет 1,9 тысячи долларов (108 тысяч рублей), его можно купить в онлайн-магазинах.

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В декабре прошлого года сообщалось, что американская модель Хлои Кардашьян опубликовала снимок из фотосессии для Calvin Klein в своем Instagram-аккаунте. На снимке крупным планом изображен округлившийся живот.

Calvin Klein — американский дом моды, производит мужскую и женскую одежду, а также нижнее белье, обувь, парфюмерию, часы и аксессуары. Основан дизайнером Кельвином Кляйном. Марка зарегистрирована в 1968 году в Нью-Йорке.

В настоящее время место креативного директора занимает дизайнер Раф Симонс, который ранее сотрудничал с Dior.

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