В России определили лучшего повара школьной столовой

В России выбрали лучшего повара школьной столовой. Им оказалась Ольга Гущина, работающая в гимназии №16 в Тюмени, пишет «Комсомольская правда».

Всероссийский конкурс поваров школьных столовых проходил с 18 по 20 декабря в Москве, в нем приняли участие представители 47 регионов. От конкурсантов требовалось приготовить по три порции холодной закуски, горячего блюда с гарниром и десерта. Жюри проверяло не только результат, но и следование всем технологическим требованиям в процессе подготовки и обработки продуктов, готовки и оформления тарелок.

Команда Ольги Гущиной из Тюмени сделала овощной салат с брынзой, картофельный мусс и запеченный судак со свежими овощами, а также творожный пай с ванильным соусом. Вместе с поваром работали два технолога и руководитель комбината школьного питания «Центральный».

Организатором конкурса выступил московский университет имени Разумовского, который готовит специалистов общественного питания.

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