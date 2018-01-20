Умер лучший шеф-повар XX века

Во Франции на 92-м году жизни скончался шеф-повар, обладатель трех звезд Мишлен Поль Бокюз. Об этом бывший мэр Лиона и нынешний министр внутренних дел Франции Жерар Коллон сообщил в своем Twitter.

«Умер Поль Бокюз. Гастрономия погрузилась в траур. Господин Поль был самой Францией, простотой и щедростью, превосходством и искусством жизни. Нас покинул папа гастрономии. Пусть повара как в Лионе, так и во всем мире дальше приумножают плоды его страсти», — написал он.

По данным BFM, Бокюз тяжело болел. Так, в 2005 году ему сделали шунтирование сердца, а в последнее время он страдал от болезни Паркинсона. Умер Бокюз в своем родном городе Колонь-о-Мон-д`Ор.

Поль Бокюз являлся потомственным кулинаром — его семья работала в этой сфере с XVII века. Он был одним из основателей так называемой новой французской кухни, которая была менее калорийной по сравнению с традиционной. Кроме того, Бокюз прославился как автор супа с трюфелями V.G.E. (название дано по инициалам Валери Жискара д`Эстена, который на тот момент был президентом Франции). Бокюз был удостоен титула лучшего шеф-повара XX века. Он также удостаивался высшей награды конкурса «Лучший работник Франции» в категории поваров и рестораторов.